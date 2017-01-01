Іран заявив про припинення постачань газу з Туркменистану

Іранська національна газова компанія заявила, що Туркменистан «раптово» припинив постачання газу до Ірану через суперечку між двома країнами щодо заборгованості.

Як мовиться в заяві іранської компанії, крок Туркменистану, який заявив, що вимагає погасити заборгованість негайно, суперечить раніше досягненій домовленості і грубо порушує газову угоду між країнами.

Компанія додала, що сторони ще не завершили дискусії з приводу суми і способу погашення заборгованості, яку Іран має перед Туркменистаном.

У Туркменистані цих заяв іще не коментували.

Минулого місяця в Тегерані заявляли, що Ашгабат погрожував припинити постачання газу через іранську заборгованість, сума якої становить близько 1 мільярда 800 мільйонів доларів США. Але минулого тижня міністр нафти і газу Ірану Біжан Намдар Занґане заявив, як повідомили іранські агентства, що з Туркменистаном досягли тимчасової домовленості про те, що припинення наразі не буде.

Іран, що сам є експортером природного газу, з 1997 року купує газ у сусіднього Туркменистану для використання на прилеглій території північного Ірану, вважаючи це вигіднішим, ніж транспортувати туди газ власного видобутку з інших регіонів країни.

Нині Туркменистан експортує до Ірану до 10 мільярдів кубометрів газу. Іран є третім найбільшим торговельним партнером Туркменистану після Китаю й Туреччини.