Бойовики на Донбасі здійснили 38 обстрілів, поранені троє військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 січня поранень зазнали троє українських військових. Це сталося внаслідок 38 обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, інформує штаб АТО.

За цими даними, на Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне, з 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединському та Водяному, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому.

Обстріли також зафіксовані на Донецькому та Луганському напрямках, стверджують українські військові.

В угрупованні «ДНР» удень 1 січня звинуватили українських військових в активізації бойових дій, зокрема, в обстрілі півдня контрольованої сепаратистами території, а також околиць Донецька та Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 1 січня ше не повідомляли.

За домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи від 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят, але ці обстріли так і не зупинилися. Сторони звинувачують у цьому одна одну і заперечують свою вину.