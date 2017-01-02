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02 січня 2017, Київ 08:34
Новини | Міжнародні

У Казахстані внаслідок обрушення багатоповерхівки загинули щонайменше 9 людей

На місці трагедії в селищі Шахан у Казахстані

На місці трагедії в селищі Шахан у Казахстані

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Щонайменше 9 людей, серед яких діти, загинули в селищі Шахан Карагандинської області Казахстану ввечері 1 січня внаслідок обрушення частини багатоповерхового будинку.

«На даний момент з-під завалів витягнуто дев’ятьох загиблих, із них троє чоловіків, троє жінок, троє дітей, двоє з них 2016 року народження, одна дитина – 2010 року народження», – поінформував офіційний представник Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану Руслан Іманкулов.

Також він повідомив, що вранці 2 січня рятувальники витягли з-під завалів живу людину, 32-річного чоловіка.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 280 людей, серед яких рятувальники, співробітники поліції, бригади швидкої медичної допомоги тощо.

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