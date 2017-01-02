Президент Франції прибув до Іраку

Президент Франції Франсуа Олланд прибув 2 січня до столиці Іраку Багдада, щоб відвідати французькі війська в цій країні. Вони беруть участь у міжнародній коаліції, яка допомагає Іраку боротися з угрупованням «Ісламська держава».

Олланда супроводжує міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан.

Французькі літаки здійснили близько тисячі ударів по бойовиках угруповання «Ісламська держава». Франція має 500 військових, які є радниками іракських сил, що намагаються повернути собі контроль над містом Мосул. Крім того, в цій операції беруть участь 14 винищувачів Rafale, які бахуються в Йорданії та Об’єднаних Арабських Еміратах.