Поліція Данії заарештувала Чанг Ю Ра, дочку імовірного учасника корупційному скандалу, який зачепив президента Південної Кореї Пак Кин Х’є.

Південнокорейські прокурори заявили 2 січня, що дочка Чой Сун Сіла, одного з друзів президента Парк, була затримана за незаконне перебування в місті Ольборзі.

Минулого місяця парламент проголосував за імпічмент президента, яку звинувачують у зловживанні службовим становищем і сприянні Чанг у вимаганні грошей у південнокорейських компаній. Тепер Конституційний суд країни має вирішити, чи слід назавжди усунути Пак Кин Х’є від виконання президентських обов’язків.

Професійна кінна вершниця Чанг Ю Ра перебуває в розшуку за численними звинуваченнями в Південній Кореї, прокурори заявили, що домагатимуться її екстрадиції.

1 січня президент Південної Кореї Пак Кин Х’є порушила своє мовчання у цій справі і сказала, що є непричетною до будь-яких порушень, а звинувачення проти неї сфабриковані політичними противниками.