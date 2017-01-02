Україна мала на початок року майже 12 мільярдів кубометрів газу – «Укртрансгаз»

Україна увійшла в 2017 рік із запасами природного газу в своїх підземних сховищах в обсязі 11 мільярдів 993 мільйона кубометрів. Про це свідчить оперативна інформація компанії «Укртрансгаз», яка експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу (ПСГ).

За більш як два з половиною місяці від початку 13 жовтня опалювального сезону запаси зменшилися на 2 мільярди 739 мільйонів кубометрів, або на 18,6%.

Нинішні запаси на 14,3% нижчі за торішні, але на 4,6% більші за позаторішні.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що опалювальний сезон, з точки зору температурних умов, в Україні триватиме від 160 до 180 днів.

У НАК «Нафтогаз України» вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають у своєму розпорядженні технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками компанії, на кінець опалювального сезону у сховищах залишатиметься 7 – 8 мільярдів кубометрів при допустимому значенні 5мільярдів кубометрів.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила 31 грудня, що підписала кредитну угоду з провідними західними фінансовими установами – Citi та Deutsche Bank. Угода передбачає отримання відновлюваної кредитної лінії для закупівлі газу в сумі, еквівалентній 500 мільйонам доларів США. Гарантом угоди виступає Світовий банк.