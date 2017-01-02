Олланд: протидія екстремістам в Іраку убезпечує Францію від атак

Президент Франції Франсуа Олланд 2 січня в Багдаді заявив, що метою боротьби з угрупованням «Ісламська держава» є, серед іншого, і гарантування безпеки на французькій території.

«Заходи проти тероризму тут, в Іраку, також дозволяє запобігти вчиненню терористичних актів на нашій землі», – наголосив французький лідер.

Олланд прибув до столиці Іраку з офіційним одноденним візитом в понеділок. Очікується, що він зустрінеться з військовими високопосадовцями країни, а також відвідає іракський Курдистан.

Олланда супроводжує під час візиту міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Французькі літаки здійснили близько тисячі ударів по бойовиках угруповання «Ісламська держава». Франція має 500 військових, які є радниками іракських сил, що намагаються повернути собі контроль над містом Мосул. Крім того, в цій операції беруть участь 14 винищувачів Rafale, які бахуються в Йорданії та Об’єднаних Арабських Еміратах.