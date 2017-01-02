ДСНС попереджає про можливий туман на півдні та сході України

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про можливий туман на півдні та сході України.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на дані Укргідрометцентру, 2 січня на території Донецької, Луганської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей та Криму можливий туман, видимість до 200-500 метрів.

У державному агентстві Автомобільних доріг нагадують, що під час руху в умовах туману однією з основних вимог є включення габаритних вогнів, фар ближнього світла або протитуманних фар. Крім того, в агентстві рекомендують уникати раптових маневрів – обгону, випередження, а також тримати більшу, ніж зазвичай, дистанцію.