«Ісламська держава» взяла відповідальність за теракт в Стамбулі

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на нічний клуб в Стамбулі в перший день Нового року, внаслідок якого загинули 39 людей.

Як йдеться в заяві угруповання 2 січня, що «солдат халіфату» здійснив атаку, де «християни відзначають своє відступницьке свято».

Турецькі щоденні газети Hurriyet і Карар раніше 2 січня повідомляли, що турецькі силовики підозрювали «Ісламську державу» у причетності до нападу. Видання також повідомили, що підозрюваний, ймовірно, був з Узбекистану або Киргизії. Пошуки нападника, який зник з місця події, тривають.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. Повідомляється, що він розстріляв охоронця на вході, і, за попередніми даними, увійшов до клубу в костюмі Санта-Клауса. В результаті атаки 39 людей загинули і 69 зазнали поранень.

Чиновники заявили, що 24 з 39 загиблих були іноземцями. Четверо поранених перебувають в критичному стані. Влада Туреччини кваліфікувала напад як терористичний акт. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав теракт у Стамбулі в спробою створити «хаос» в країні.

Генконсульство України в Стамбулі повідомило, що серед жертв громадян України немає.