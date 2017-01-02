На Донеччині через конфлікт на ґрунті алкогольного сп’яніння загинув військовий – поліція

На Донеччиніу селі Донське через побутовий конфлікт на ґрунті алкогольного сп’яніння військовослужбовець ЗСУ отримав смертельні тілесні ушкодження, ще двоє цивільних травмовані, повідомляє прес-служба поліції.

«Близько 1:00 до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні, що у селі Донське помер 34-річний чоловік, житель Херсону. Ще двоє жителів Волноваського району 30 та 22 років госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін, конфлікт спровокувало алкогольне сп’яніння з обох сторін.

У поліції зазначають, що усі учасники конфлікту встановлені, поліцейські встановлюють обставини події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.