Ірак: в Багдаді внаслідок вибуху загинули щонайменше 16 людей

У столиці Іраку в Багдаді внаслідок вибуху на площі щонайменше 16 людей загинули і десятки отримали поранення.

Вибух стався 2 січня на перехресті в шиїтському районі Садр-Сіті. За повідомленнями, інцидент стався у місці, де зібралися люди у пошуках роботи.

Поліція повідомила, що вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Наразі жодне з угруповань не взяло відповідальності за цей напад, але сунітське екстремістське угруповання «Ісламська держава» здійснює численні напади в Багдаді в останні тижні, атаки спрямовані переважно на шиїтські райони.

В результаті вибухів в Багдаді 31 грудня 2016 року загинули 29 людей і внаслідок атаки двох смертників у священному для шиїтів місті Ан-Наджаф загинули 8 людей.

Іракські і підтримувані США сили ведуть боротьбу з бойовиками «Ісламської держави», намагаючись витіснити їх з північного міста Мосул.