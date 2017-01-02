У Пакистані 6 силовиків поранені в результаті вибуху

У Пакистані шість пакистанських силовиків поранені в результаті вибуху в південно-західному місті Кветта.

Група сил безпеки прикордонних військ патрулювали район міста 2 січня, коли їхній транспортний засіб наїхав на придорожню бомбу, сказав речник сил безпеки.

Постраждалі були доставлені в місцеві лікарні. Одна людина, як повідомляється, перебуває в критичному стані.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

Триває розслідування.

Кветта є столицею багатої на природні ресурси провінції Белуджистан.