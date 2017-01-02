За минулу добу Донбасі поранені 4 українських військових – Мотузяник

За минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі поранені четверо українських військових, загиблих немає, повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що на Луганщині підтримувані Росією бойовики у новорічну ніч здійснили обстріли позицій українських військових у Станиці Луганській та селищі Сизе.

Минулої доби на донецькому напрямку, за словами Мотузяника, сепаратисти відкривали вогонь з мінометів і з легкого озброєння по позиціях ЗСУ на Світлодарській дузі.

Речник АТО повідомив, що на маріупольському напрямку ввечері 1 січня бойовики застосовували міномети на ділянці фронту Павлопіль – Широкине.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у шести порушеннях режиму тиші минулої доби. В угрупованні «ДНР» про ситуацію на території, яку вони контролюють, наразі не повідомляють. Минулої доби донецькі сепаратисти звинувачували українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема Горлівки, селищ Зайцеве і Широка Балка, Ясинуватої і села Крута Балка.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфліктузвинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.