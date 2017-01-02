У Таджикистані перевіряють звинувачення щодо ремонту озброєння талібів російськими інженерами

Влада Таджикистану перевіряє звинувачення афганських чиновників про те, що важке озброєння угруповання «Талібан» ремонтується російськими інженерами в Таджикистані.

Представник прикордонного відомства Таджикистану Мухаммаджон Улугходжаєв заявив 2 січня, що ці твердження є «безпідставними».

Водночас він додав, що він не знає про всі деталі заяв.

Улугходжаєв сказав, що прикордонне відомство вивчить повідомлення афганських ЗМІ і повідомить про результати розслідування.

Минулого місяця колишній губернатор північної провінції Афганістану Кундуз, якого цитують афганські ЗМІ, заявив про те, що військові транспортні засоби та інша зброя, захоплена талібами в афганської армії, були відправлені в Таджикистан для ремонту.

Колишній губернатор Кундуза Мухаммад Омар Сафі, як повідомляється, стверджував, що транспортні засоби і зброя ремонтуються російськими військовими інженерами на базі в Таджикистані перед поверненням талібам.

Сафі заявив, що така співпраця між афганськими талібами і російськими військовими триває вже протягом майже двох років.

Близько 7000 російських військових перебувають в Таджикистані. В останні місяці афганські офіційні особи висловили занепокоєння з приводу того, що вони назвали російською допомогою талібам.

На початку грудня афганські законодавці заявили, що планують розслідувати повідомлення про нібито вилучення зброї російського виробництва, яка призначалася для талібів.

Росія заперечує надання допомоги сунітському екстремістському угрупованню бойовиків.