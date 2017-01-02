Укргідрометцентр: завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями

В Українському гідрометцентрі прогнозують завтра, 3 січня, в Україні хмарну погоду з проясненнями.

Як повідомляють синоптики, завтра в північних та західних областях очікується невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Карпатах та Прикарпатті місцями 5-10 градусів морозу.

На решті території, за даними Укргідрометцентру, без істотних опадів, у південній та східній частинах вночі та вранці місцями туман, ожеледь, температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла; у Криму вночі 0-5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів тепла.

Синоптики прогнозують, що завтра у Києві буде невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0.