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02 січня 2017, Київ 14:33
Новини | Міжнародні

Число загиблих внаслідок вибуху в Багдаді зросло до 24

Іракські сили безпеки оглядають обгорілий автомобіль на місці вибуху в Садр-Сіті в Багдаді, 2 січня 2017 року

Іракські сили безпеки оглядають обгорілий автомобіль на місці вибуху в Садр-Сіті в Багдаді, 2 січня 2017 року

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Число загиблих внаслідок вибуху на площі в столиці Іраку в Багдаді зросло до 24, десятки людей отримали поранення.

Вибух стався 2 січня на перехресті в шиїтському районі Садр-Сіті. За повідомленнями, інцидент стався у місці, де зібралися люди у пошуках роботи.

Поліція повідомила, що вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.
Сунітське екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.

«Ісламська держава» здійснила численні напади в Багдаді в останні тижні, атаки спрямовані переважно на шиїтські райони.

У результаті вибухів в Багдаді 31 грудня 2016 року загинули 29 людей і внаслідок атаки двох смертників у священному для шиїтів місті Ан-Наджаф загинули 8 людей.

Іракські і підтримувані США сили ведуть боротьбу з бойовиками «Ісламської держави», намагаючись витіснити їх з північного міста Мосул.

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