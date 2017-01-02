Число загиблих внаслідок вибуху в Багдаді зросло до 24

Число загиблих внаслідок вибуху на площі в столиці Іраку в Багдаді зросло до 24, десятки людей отримали поранення.

Вибух стався 2 січня на перехресті в шиїтському районі Садр-Сіті. За повідомленнями, інцидент стався у місці, де зібралися люди у пошуках роботи.

Поліція повідомила, що вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Сунітське екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.

«Ісламська держава» здійснила численні напади в Багдаді в останні тижні, атаки спрямовані переважно на шиїтські райони.

У результаті вибухів в Багдаді 31 грудня 2016 року загинули 29 людей і внаслідок атаки двох смертників у священному для шиїтів місті Ан-Наджаф загинули 8 людей.

Іракські і підтримувані США сили ведуть боротьбу з бойовиками «Ісламської держави», намагаючись витіснити їх з північного міста Мосул.