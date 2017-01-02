Роугані заспокоює іранців на тлі падіння іранської валюти

Президент Ірану Хасан Роугані розповів іранцям, що уряд буде працювати над захистом стабільності ринку країни на тлі падіння іранської валюти до рекордно низького рівня.

«Я налаштований оптимістично щодо економічної ситуації в країні... Я хочу запевнити наш народ, що іноземна валюта не продовжуватиме йти вгору», – сказав він під час інтерв’ю на державному телебаченні 1 січня.

Іранський ріал сягнув рекордно низького рівня щодо долара 26 грудня – 41 тисяча ріалів за долар США.

Президент Ірану розповів глядачам, що обмінні курси ріала щодо іноземних валют «не залишаться на нинішньому рівні».

Заява Роугані передує інавгурації 20 січня новообраного президента США Дональда Трампа і на тлі побоювань, що адміністрація Трампа може зайняти жорсткішу позицію у відносинах з Тегераном.

Трамп неодноразово заявляв про своє несхвалення історичної ядерної угоди між Іраном і шістьма світовими державами в 2015 році, що передбачає обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на скасування міжнародних економічних санкцій.

Роуганi, який вступив на посаду в 2013 році, як очікується, буде домагатися переобрання в травні.