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02 січня 2017, Київ 16:07
Новини | Міжнародні

Киргизстан: поліція розшукує підозрюваних у пошкодженні новорічної ялинки

Столиця Киргизстану Бішкек, 31 грудня 2016 року

Столиця Киргизстану Бішкек, 31 грудня 2016 року

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Поліція на півдні Киргизстану розшукує підозрюваних, які пошкодили прикрашену ялинку напередодні святкування Нового року.

Невідомі також розбили вікна культурного центру в місті Кадамжай, де була встановлена ялинка, традиційний символ святкування Нового року.

Місцевий житель повідомив, що нападники «зламали дерево і розбили шість вікон будівлі культурного центру. Потім вони кинули дерево в річку».

Інцидент стався 27 грудня.

В традиції з радянського минулого Киргизстану багато киргизів святкують Новий рік, встановивши прикрашені ялинки на міських площах, в торгових центрах, громадських будівлях і своїх будинках.

Проте деякі місцеві чиновники і жителі переважно мусульманської держави не схвалюють урочистостей або новорічних ялинок.

Губернатор Узгенського округу Aттокур Тажибаєв сказав, що в останні три роки його округ припинив зводити прикрашені ялинки в громадських місцях і проводити новорічні вечірки. Він заявив, що ця традиція була нав’язана.

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