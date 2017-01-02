Афганістан: поліцейський загинув в результаті вибуху бомби

Афганські чиновники заявляють, що щонайменше один співробітник поліції загинув, а ще п’ятеро отримали поранення, коли їхній автомобіль підірвався на узбіччі дороги в східній провінції Логар.

Речник губернатора провінції Логар Салім Салех сказав, що серед поранених внаслідок вибуху в районі Мохаммад Ага є троє інженерів.

Губернатор району Насир Ахмад Амін підтвердив інформацію про інцидент.

Район Мохаммад Ага розташований приблизно в 35 кілометрах від столиці, Кабула, і є одним з найбільш нестабільних районів провінції Логар.

Тим часом, місцеві ЗМІ повідомили, що щонайменше два співробітника безпеки були викрадені в західній провінції Герат пізно ввечері 1 січня.

Наразі жодне з угруповань не взяло відповідальності за напади в Логарі і Гераті, але афганські сили безпеки і урядовці часто є об’єктами атак угруповання «Талібан».