У МЗС попереджають українців про можливість скасування чи затримки рейсів в ОАЕ

У Міністерстві закордонних справ України попереджають українців про можливість скасування чи затримки рейсів в ОАЕ, а також значний термін очікування наступних рейсів.

Як повідомляє департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці в Facebook, від 29 грудня 2016 року через складні погодні умови, густий туман, в аеропортах міст Дубай і Шарджа (ОАЕ) скасували або перенесли велику кількість рейсів.

За інформацією Національного центру метеорології та сейсмології ОАЕ, існує висока ймовірність продовження протягом найближчих днів складних погодних умов.

Консульство України в місті Дубай та посольство України в ОАЕ тримає це питання на контролі та вживає заходів з метою захисту прав та інтересів громадян України.

У МЗС додають, що посольство України в ОАЕ поінформувало про ситуацію в аеропортах країни Міністерство інфраструктури України, аеропорти «Бориспіль», «Київ», «Одеса».