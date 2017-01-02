Файлообмінник Ex.ua заявляє про відновлення роботи на домені fex.net (File EXchange Network).

«Повідомляємо, що сервіс ЕХ-файли перезапущений на домені FEX.NET (File EXchange Network)», – йдеться в повідомленні сайту і додається, що сервіс став платним.

Водночас на сайті зазначається, що можливості домену включають в себе анонімний обмін файлами будь-якого формату і розміру, автоматичне конвертування файлів, термін зберігання об’єкта з файлами тривалістю сім днів з моменту створення ключа, систему оповіщення користувача про час використання зберігання файлів.

У листопаді минулого року найбільший файлообмінник в Україні Ex.ua повідомив про рішення припинити свою роботу. В Ex.ua заявили, що ресурс працював відповідно до законодавства, але «не всім подобалася таке трактування законодавства

В Адміністрації президента України заявили, що рішення Ex.ua припинити роботу є частиною боротьби з піратством в українському сегменті інтернету. Як зауважив заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків, важливо, щоб ті, хто порушує українське і міжнародне законодавство в сфері інтернет-діяльності, «переходили на світлу сторону».

Заснований у 2009 році Ex.ua був безкоштовним для користувачів ресурсом, де було дозволено обмінюватися файлами до 50 гігабайтів. Сайт у 2012 році заявляв про мільйонні доходи від реклами, відповідно до звіту Forbes Україна.

У 2010 році Управління торгового представника Сполучених Штатів, Асоціація звукозаписної індустрії Америки назвали Ex.ua одним з «найкращих» піратських сайтів.

У січні 2012 року правоохоронними органами України було вилучено 200 серверів Ex.ua з великим обсягом інформації після скарг від таких компаній, як Microsoft і Adobe, що виявили піратські версії своєї продукції на сайті. Цей крок обурив користувачів інтернету, які влаштували DDoS-атаки на урядові веб-сайти. Через чотири дні після поліцейського рейду Ex.ua відновив свою роботу.