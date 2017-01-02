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02 січня 2017, Київ 17:36
Новини | Суспільство

У Дніпрі відбувся легкоатлетичний пробіг «сант»

Пробіг «сант» у Дніпрі, 2 січня 2017 року

Пробіг «сант» у Дніпрі, 2 січня 2017 року

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У Дніпрі відбувся легкоатлетичний пробіг «сант», марафон розпочався біля Будинку спілок.

Центральним проспектом імені Яворницького «санти» пробігли до центральної площі Героїв Майдану, де влаштували танцювальний флешмоб.

За даними організаторів, у забігу взяло участь близько ста спортсменів, вбраних у костюми новорічних дідів. Серед учасників-чоловіків була єдина жінка – майстер спорту України Олена Карноза.

Учасники акції також організували захід на центральній площі Дніпра, біля головної ялинки, – вони проводили для жителів активні конкурси, спортивні змагання, естафети.

Марафон супроводжували патрульні поліцейські та машина рятувальної служби.

Раніше міська рада Дніпра оголосила 2 січня спортивним днем, цього дня біля головної ялинки міста безперервно мають відбуватись спортивні заходи.

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