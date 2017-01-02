Сенатори США у Грузії повторили обіцянки підтримувати Тбілісі і тиснути санкціями на Москву

Троє американських сенаторів від обох провідних партій під час перебування у Грузії знову повторили, що будуть домагатися у США продовжити всебічну підтримку Тбілісі і збільшувати санкційний тиск на Москву.

Перебуваючи в перебігу другого дня візиту до Грузії у Спільному центрі тренування й оцінки Грузія – НАТО на військовій базі у Крцанісі неподалік Тбілісі, сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив: «Наше послання полягає в тому, що 2017 рік буде роком більших зусиль: буде більше американської військової підтримки, більше торгівлі, більше економічної інтеграції і більше тиску на Росію через її агресію не тільки тут (у Грузії – ред.), а й у всьому світі, більше санкцій. Настав час, щоб (президент Росії Володимир) Путін знав: із нас, і з усього світу, вже досить».

Сенатор-демократ Еймі Клобучар, зі свого боку, сказала: «Ми були свідками безпрецедентного втручання в американські вибори через російські кібернапади минулого року, і ми повернемося й скажемо нашим колегам і майбутній адміністрації (обраного президента США Дональда Трампа – ред.), що це було не єдине (таке втручання) в одні вибори в Америці, чи у справи однієї політичної партії, чи навіть в одній країні – це кіно вже бачили раніше у Грузії, його бачили в Естонії, в Литві і в Україні. Дуже важливо, щоб демократичні країни всього світу постали (проти цього) разом».

Іще один сенатор-республіканець Джон МакКейн додав: «Цілком ясно, що Росія напала на Сполучені Штати Америки (своїми кібернападами – ред.). Всі наші розвідувальні агентства підтвердять, що було саме так. Ми будемо працювати в Конгресі, щоб накласти суворіші санкції (на Росію – ред.) для того, щоб відвернути нові напади на Сполучені Штати Америки. Ми будемо працювати на двопартійній базі, щоб досягти цього. Ми хочемо працювати (щодо цього) з майбутнім президентом (Дональдом Трампом – ред.), але ми як законодавці маємо власну відповідальність за те, щоб дати відповідь на напад на Сполучені Штати Америки».

Такі заяви лунають упродовж усього візиту сенаторів до кількох післярадянських країн. Напередодні прибуття до Грузії в неділю вони відвідали Україну, а перед тим країни Балтії, де теж обіцяли підтримку їм у протистоянні Росії і посилення санкцій щодо Москви.

Обраний президент США, республіканець Дональд Трамп, що обійме посаду 20 січня, виступав із прихильних до Росії позицій і давав знати, що виступає за скасування санкцій щодо Москви. Він також критично висловлювався про заяви чинного президента Барака Обами і всіх спецслужб США, які впевнені в кібервтручанні Росії в передвиборчу кампанію у США на шкоду кандидатові-демократові Гілларі Клінтон, що виступала з рішучою позицією щодо Росії і врешті програла вибори. Днями Трамп пообіцяв, що остаточну думку про російське кібервтручання складе після того, як особисто отримає повну інформацію від спецслужб США.