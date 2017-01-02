В Укргідрометцентрі прогнозують похолодання в Україні на Святвечір

В Українському гідрометцентрі прогнозують різке похолодання на Святвечір, 6 січня.

Як повідомляється на сайті гідрометцентру, вдень 6 січня температура на території України знизиться від 16 до 1 градусів морозу та від 16 до 3 градусів морозу вночі.

У Києві 6 січня синоптики прогнозують похолодання до 12 – 14 градусів морозу вдень та 14 – 16 градусів морозу вночі.

На наступний день, Різдво, згідно з прогнозом, вдень буде 20 – 5 градусів морозу, а вночі 25 – 8 градусів морозу.

У Києві 7 січня очікують вдень 17–19 градусів морозу.

6 січня українці, як і інші християни, які користуються церковним юліанським календарем, святкують Святвечір напередодні Різдва Христового, що, за традицією, сталося 7 січня.