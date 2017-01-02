В Ірані протестували на підтримку ув’язненого активіста, що голодує

В Ірані сотні людей узяли участь в акції протесту і підтримки ув’язненого активіста Араша Садегі, що тривалий час тримає голодування. Акція відбулася біля в’язниці Евін у столиці Тегерані, де перебуває ув’язнений.

За повідомленнями, мирний марш біля в’язниці провели до 800 людей. На фотографіях і відеозаписах із події, поширених у соцмережах, видно, що учасники несли портрети Садегі і його дружини, що теж перебуває в ув’язненні, і піднімали догори руки з іменами подружжя на долонях.

Араш Садегі, що відбуває 15-річне позбавлення волі за звинуваченнями, пов’язаними зі «змовою проти національної безпеки», «антидержавною пропагандою» тощо, як повідомляють, уже понад два місяці відмовляється від їжі, протестуючи проти взяття під варту наприкінці жовтня його дружини Ґольрох Ебрагімі-Іраї.

Ебрагімі-Іраї, письменницю і правозахисницю, засудили до 6 років позбавлення волі за неопублікований художній твір про суперечливу практику каменування – страти через закидання камінням до смерті, – що фактично існує чи принаймні донедавна існувала в Ірані як елемент традиційного ісламського права, хоча офіційно була вилучена з законодавства ще кілька років тому. Цей твір і ще кілька записів у фейсбуці визнали «образою священного» і «антидержавною пропагандою».

Правозахисна організація Amnesty International назвала звинувачення проти Ґольрох Ебрагімі-Іраї сміховинними і заявила, що її по суті карають за те, що вона використала свою уяву.