В МЗС анонсували відвідини Донеччини новим головою ОБСЄ

Міністерство закордонних справ України повідомило, що у вівторок і середу, 3 і 4 січня, міністр Павло Клімкін і новий голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіян Курц здійснять робочий візит до Донецької області.

Метою візиту є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою військовою агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів із участю австрійських гуманітарних організацій, мовиться в повідомленні.

Клімкін і Курц обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту в Україні та навколо України, в тому числі щодо перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання мінських домовленостей, додали в МЗС.

Запланована також зустріч міністрів із керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій у Маріуполі, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Із нового року річне головування в ОБСЄ перебрала в Німеччини Австрія.