Правозахисники в Росії звернулися до правоохоронців щодо місця перебування ув’язненого активіста

У Росії голова громадського руху «За права людини» Лев Пономарьов звернувся до російської Федеральної служби виконання покарань із проханням негайно повідомити, де нині перебуває ув’язнений опозиційний активіст Ільдар Дадін.

Як мовиться в листі Пономарьова, якого він оприлюднив у фейсбуці, місце перебування Дадіна невідоме вже місяць.

За словами правозахисника, Дадін оприлюднив інформацію про злочини російських пенітенціаріїв у колонії, де він перебував, у зв’язку з чим родичі непокояться за його життя і здоров’я.

Ільдар Дадін – єдиний у Росії активіст, засуджений за статтею російського Кримінального кодексу про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». У грудні 2015 року його засудили до 3 років колонії загального режиму, апеляційна інстанція знизила термін до 2 з половиною років. У листопаді минулого року Дадін заявив про тортури, яких він зазнав у колонії в Карелії. 5 грудня стало відомо, що активіста етапували до іншого виправного закладу. Відтоді про місце його перебування нічого не відомо. Європейський суд із прав людини зобов’язав Росію до 9 січня повідомити, де перебуває Дадін.