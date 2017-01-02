У російській Казані скасували два змагання Кубка світу зі сноубордингу «з фінансових міркувань»

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) повідомила, що з фінансових міркувань скасовані два змагання Кубка світу зі спортивного сноубордингу, що мали відбутися в місті Казані в Росії, – зі сноуборд-кросу і паралельного слалому-гіганта, – що мали відбутися 24–26 лютого.

«Федерація сноуборду Росії разом із FIS нині шукають можливе інше місце проведення цих змагань у Росії в ті самі дати», – мовиться в повідомленні.

Цього разу не йдеться про покарання Росії через допінгові скандали в російському спорті.

Раніше через ці скандали FIS тимчасово дискваліфікувала шість російських лижників, а також повідомила, що Федерація лижних перегонів Росії сама відмовилася від права провести в цій країні фінал кубка світу з лижних перегонів 2017 року, що мав відбутися в Тюмені.

Як вважають, на такий крок російська лижна федерація пішла через загрозу, що в неї примусово відберуть право проведення цих змагань, після звинувачень на адресу шести російських лижників у вживанні допінгу і через загальний скандал із викритою державною програмою застосування допінгу в російському спорті.

Упродовж грудня, після оприлюднення другої частини доповіді незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена на замовлення Всесвітнього антидопінгового агентства Росія або самостійно відмовилася, або була позбавлена права на проведення кількох міжнародних стартів із зимових видів спорту. Також міжнародні федерації цих видів спорту оприлюднили списки спортсменів, яких вважають причетними до участі в підтримуваній російською державою програмі вживання допінгу з наступним приховуванням позитивних результатів допінг-тестів.

7 грудня Міжнародний олімпійський комітет продовжив санкції проти Росії, запроваджені через ці викриття, і повторив оголошений іще в липні заклик до міжнародних федерацій олімпійських зимових видів спорту заморозити підготовку до змагань на території Росії і активно шукати альтернативні місця їхнього проведення.

Як з’ясувало міжнародне розслідування, в Росії протягом кількох років широко застосовувалася підтримувана російською державою програма вживання допінгу російськими спортсменами і приховування цього чи й підміни проб завдяки співпраці російських спецслужб і лабораторій.