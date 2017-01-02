В Іраці число жертв вибуху в Багдаді зросло до не менш ніж 35

В Іраці число виявлених жертв вибуху в Багдаді зросло до не менш ніж 35. Іще десятки – точніших цифр не називають – були поранені внаслідок підриву замінованого авта на багатолюдній площі в шиїтському районі Мадінат-ас-Садр, на якій, за повідомленнями, збираються шукачі поденної роботи.

Дані про число жертв нападу ще можуть далі змінитися.

Відповідальність за цей напад узяло на себе сунітське екстремістське угруповання «Ісламська держава», повідомило пов’язане з ним агентство «Амак».

Останніми тижнями це угруповання влаштувало цілу низку нападів у Багдаді, головно саме в шиїтських районах міста.

Нині іракські урядові сили й їхні союзники з лав місцевих ополчень за підтримки коаліції під проводом США поступово вибивають бойовиків угруповання з кварталів міста Мосула на півночі Іраку, що було центром діяльності «Ісламської держави» в цій країні.