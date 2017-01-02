У Бразилії повідомили про не менш ніж 60 убитих під час тюремного бунту

У Бразилії повідомили, що не менш ніж 60 людей були вбиті під час тюремного бунту, що стався в неділю.

Як повідомив голова в’язничної адміністрації штату Амазонас Педру Флоренсіу, бунт відбувся в місті Манаусі, столиці цього штату.

Чільний представник силових структур штату Амазонас Сержіу Фонтіс, зі свого боку, додав, що число виявлених жертв може ще зрости, бо ще не всі обставини і масштаб бунту наразі з’ясовані.

За повідомленнями, бунт спричинили суперечки між бандами наркоторговців.

У Бразилії, де за ґратами перебуває понад 600 тисяч осіб, в’язничні бунти досить звичні. Правозахисники давно скаржаться на умови утримання у бразильських місцях позбавлення волі.