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02 січня 2017, Київ 23:38
Новини | Події

Музей-криївка підпільної типографії УПА на Львівщині повідомив про його спалення

(©Shutterstock)

(©Shutterstock)

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Адміністрація Музею-криївки підпільної типографії Української повстанської армії у Львівській області повідомила, що сам музей спалили в ніч на понеділок.

На сторінці музею у фейсбуці оприлюднили фотознімки згорілої криївки.

Цей музей відкрили восени 2014 року, відновивши справжню криївку з підпільною типографією УПА, знайдену в 1970-х роках на тому місці біля села Басівка Пустомитівського району.

У тій місцевості влітку 1955 року відбувся також бій між кількома членами УПА і загоном НКВС, який називають останнім боєм УПА. Одна з учасниць того бою, яка свого часу жила в первісній криївці, вижила і подала її опис, за яким криївку відновили вже як музей.

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