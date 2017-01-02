Музей-криївка підпільної типографії УПА на Львівщині повідомив про його спалення

Адміністрація Музею-криївки підпільної типографії Української повстанської армії у Львівській області повідомила, що сам музей спалили в ніч на понеділок.

На сторінці музею у фейсбуці оприлюднили фотознімки згорілої криївки.

Цей музей відкрили восени 2014 року, відновивши справжню криївку з підпільною типографією УПА, знайдену в 1970-х роках на тому місці біля села Басівка Пустомитівського району.

У тій місцевості влітку 1955 року відбувся також бій між кількома членами УПА і загоном НКВС, який називають останнім боєм УПА. Одна з учасниць того бою, яка свого часу жила в первісній криївці, вижила і подала її опис, за яким криївку відновили вже як музей.