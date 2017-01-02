Олланд високо оцінив зусилля французьких військових в Іраці

Президент Франції Франсуа Олланд, який прибув до Іраку, високо оцінив зусилля французьких військових у цій країні.

«Заходи, вжиті проти тероризму тут в Іраці, також відвертають акти тероризму на нашій землі», – сказав Олланд на військовій базі, де французькі військові навчають елітних іракських спецпризначенців.

Франсуа Олланд у перебігу візиту також зустрівся у столиці Багдаді з президентом Іраку Фуадом Масумом і прем’єр-міністром Хайдаром аль-Абаді, а потім прибув до Іракського Курдистану на півночі країни, де мав зустрічі з французькими військовими і місцевими посадовцями курдської автономії.

Франція має на півночі Іраку близько 500 своїх військових, що є радниками і інструкторами для іракських сил, які нині намагаються визволити місто Мосул від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава», визнаного багатьма країнами і міжнародними організаціями як терористичне.

Крім того, 14 бойових літаків Франції нині базуються в Йорданії і Об’єднаних Арабських Еміратах у рамках дій міжнародної коаліції під проводом США проти «Ісламської держави» в Іраці й Сирії і здійснили вже близько тисячі повітряних ударів по цілях ісламістів.