У Пакистані почали нову кампанію щеплення від поліомієліту

Працівники охорони здоров’я в Пакистані повідомили про початок спеціальної п’ятиденної кампанії щеплення від поліомієліту на південному заході країни, де в каналізації виявили сліди вірусу, що викликає цю хворобу.

У межах цієї кампанії в місті Кветті мають вакцинувати близько 400 тисяч дітей віком до п’яти років, повідомив координатор надзвичайного оперативного центру в цьому місті, столиці провінції Белуджистан, Саєд Файсал Ахмед.

За його словами, у 39 районах міста за суворих заходів безпеки будуть працювати 1345 медичних команд.

Він закликав батьків, священнослужителів і старшин місцевих громад сприяти кампанії.

Як додав посадовець, протягом минулого року в Пакистані сталося лише 19 випадків поліомієліту, що є рекордно малим числом, і лише один із них у провінції Белуджистан, але щеплення необхідне як додатковий запобіжний захід.

Після численних попередніх кампаній проти поліомієліту Пакистан минулого року оголосив про подолання небезпеки цієї хвороби загалом і сподівається до 2018 року бути викресленим із переліку країн, де поліомієліт є ендемічним захворюванням. Для цього треба, щоб принаймні протягом року не сталося жодного випадку поліомієліту. Нині поліомієліт вважається ендемічним у Пакистані й сусідньому Афганістані, а також в африканській Нігерії.

Особливу небезпеку для учасників кампаній щеплення від поліомієліту в Пакистані створюють різноманітні угруповання ісламістів, які чинять напади на лікарів. Ісламісти вбачають у цих кампаніях щось лихе, на кшталт «прикриття для західних шпигунів» або «змови, що має на меті стерилізувати пакистанських дітей».