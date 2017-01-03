Минулої доби бойовики на Донбасі стріляли 32 рази – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО у вівторок повідомили, що упродовж минулої доби, 2 січня, підтримувані Росією сепаратисти 32 рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Як йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook, обстріли тривали на всіх напрямках – донецькому, луганському та маріупольському.

Сепаратисти вели обстріли з 82 та 120-міліметрових мінометів, гранатометів, стрілецької зброї.

«По Гнутовому вогонь вів і снайпер, біля Талаківки бойовики вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів», – додали у штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» станом на 6:00 вівторка не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних луганським та донецьким сепаратистам територіях.

Згідно з останніми домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят, але обстріли не припинилися. Сторони конфлікту звинувачують у цьому одна одну.