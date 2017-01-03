У Німеччині заарештували біженця з Сирії за підозрою у плануванні теракту з в’їздом вантажівки у натовп

Поліція Німеччини заявила про арешт біженця з Сирії за підозрою у спробі отримати фінансування від угруповання «Ісламська держава», щоб здійснити атаку із в’їздом вантажівки у натовп.

Прокуратура міста Саарбрюкен на заході країни повідомила, що38-річний безробітний сирієць був затриманий 31 грудня за підозрою в намаганні отримати 180 тисяч євро для фінансування нападу.

За повідомленням прокуратури, яка не назвала імені чоловіка, той прибув з сирійської Ракки до Німеччини два роки тому і отримав статус біженця. Йому інкримінують спробу отримати кошти від ісламістів в Сирії для придбання вантажівки і 400-500 кілограмів вибухових речовин для неї.

Правоохоронці вже повідомили, що чоловік зізнався у зв’язках з угрупованням «Ісламська держава», але заперечив про плани атаки. Він сказав, що хотів використати гроші, щоб підтримати свою родину в Сирії.

Цей арешт поліція Німеччини провела через 2 тижні після того, як громадянин Тунісу, чиє прохання про притулок в Німеччині було відхилене, протаранив вантажівкою різдвяний ярмарок у Берліні, убивши 12 людей.