Справу щодо інциденту з депутатом Пашинським передали в прокуратуру – Сарган

Кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту за участі народного депутата Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура. Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки даної події, проведені слідчий експеримент та всі необхідні експертизи», – зазначила Лариса Сарган.

У неділю поліція Київщини повідомила, що розслідує інцидент за участі народного депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського з використанням ним вогнепальної зброї ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківського району. У повідомленні поліції і подальшому дописі самого депутата у соцмережі йшлося про те, що Пашинський після попереджувального пострілу вистрелив у ногу чоловіку, який напав на нього з пляшкою після зауваження про залишене посеред дороги без габаритних фар авто. В результаті чоловік, якого поліція і депутат назвали «нападником» був госпіталізований.

Пізніше в коментарі телеканалу «1+1» підозрюваний чоловік на ім’я В’ячеслав заявив, що був того вечора напідпитку, йшов додому пішки, коли незнайомий водій попросив допомогти відштовхати авто, що заглухло, на узбіччя. В’ячеслав стверджує, що в цей час машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!». «Ну, в мене в руці пляшка була, я його відразу й навернув», – розповів В’ячеслав. Він також стверджував, що попереджувального пострілу, про який заявляв народний депутат, не було.

Поліція Київської області повідомила, що розслідує подію як хуліганство з боку ймовірного нападника.