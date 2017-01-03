Сирія: повстанці заявили про відмову від мирних переговорів через порушення «тиші» урядовими силами

Сирійські повстанці заявили, що заморожують дискусії про приєднання до мирних переговорів за посередництва Росії через порушення в 4-денного припинення вогню з боку сирійського уряду. Як йдеться у заяві групи повстанців 2 січня, урядові сили посилили напади навколо Дамаска і Алеппо у понеділок з метою здійснити роботи із забезпечення міст водопостачанням.

У заяві також йдеться, що будь-які територіальні наступи армії та підтримуваних Іраном сил покладуть край зусиллям із відновлення мирних переговорів, а також крихкого режиму припинення вогню за посередництва Росії і Туреччини, що вступив в силу 30 грудня.

«Режим і його союзники продовжили стрілянину і здійснили чимало значних порушень, що загрожують життю сотень тисяч людей», – йдеться в заяві, підписаній приблизно десяткою переважно поміркованих повстанських угруповань, що діють під егідою Вільної сирійської армії.

Рада безпеки ООН 31 грудня схвалила резолюцію на підтримку укладеної за посередництва Росії та Туреччини угоди про припинення вогню в Сирії та зусиль для початку мирних переговорів між сирійським урядом та опозицією.

Рішення було схвалене одноголосно після обговорень за зачиненими дверима на тлі припинення вогню, яке переважно запанувало в Сирії, хоча в окремих місцевостях спорадична стрілянина триває.

Перемир’я покликане відкрити шлях до мирних переговорів, запланованих на січень у столиці Казахстану Астані. Ці переговори підтримують, з одного боку, Росія та Іран, які в збройному конфлікті в Сирії виступають на боці президента цієї країни Башара Асада, з іншого боку – Туреччина, на яку орієнтується значна частина збройної опозиції режимові Асада.

Водночас групи повстанців сумніваються у здатності Росії змусити уряд Сирії та її іранських союзників дотримуватися умов угоди про припинення вогню.

В останній заяві повстанців вказується, що основні порушення були зафіксовані з боку урядових військових та сил ліванського шиїтського угруповання «Хезболла», підтримуваного Іраном, в районі на північний захід від Дамаска в утримуваній повстанцями долині Ваді-Барада з метою повернення під контроль розташованих там водних джерел, які забезпечують більшу частину Дамаска.