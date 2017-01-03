Ірак: десятки людей загинули від початку року через напади угруповання «Ісламська держава»

За даними іракської поліції, від початку нового року в столиці Багдаді та інших містах від рук бойовиків угруповання «Ісламська держава» загинули десятки людей.

Так, згідно з повідомленням правоохоронців, щонайменше 35 людей загинули і десятки були поранені в результаті вибуху на велелюдній площі у столиці Іраку Багдаді 2 січня. Вибух прогримів у замінованому авто перехресті вулиць у північно-східному шиїтському районі Садр-Сіті.

В іншому нападі у місті Самарра, що за 100 кілометрів на північ від Багдада, бойовики-смертники атакували дві поліцейські дільниці 2 січня, в результаті чого загинуло щонайменше семеро поліцейських. Повідомляється, що сили безпеки повернули контроль над дільницями, загинуло шестеро бойовиків.

Відповідальність за обидва напади взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Крім того, за останні дні було здійснено й інші атаки ісламістів на переважно шиїтські райони.

Так, в результаті трьох вибухів загинули 29 людей в столиці Іраку 31 грудня. Наступного дня через напад двох бойовиків-смертників на КПП в південному місті Ан-Наджаф, священному для шиїтів місті, загинули щонайменше восьмеро людей.