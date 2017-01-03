США залишаються надійним та стратегічним партнером України – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що США залишаються надійним та стратегічним партнером України. Про це він сказав у заяві з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

«З моменту визнання незалежності України, Сполучені Штати залишаються надійним та стратегічним партнером України як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. А між двома державами закладено справжнє демократичне партнерство, у рамках якого США продовжують надавати неоціненну практичну допомогу у розбудові державних інститутів, громадянського суспільства, ринкової економіки та зміцненні безпеки нашої країни», – сказав Порошенко.

Він подякував США «за незмінну двопартійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України у складні часи російської агресії, коли українська держава захищає ключові принципи свободи та демократії».

Петро Порошенко також заявив про налаштованість України й надалі розвивати відносини стратегічного партнерства зі США у політичній, безпековій, економічній та гуманітарній сферах.

Дипломатичні відносини між Україною та США були встановлені 3 січня 1992 року. Нині Вашингтон надає Україні всебічну підтримку в процесі здійснення реформ та протидії агресії Росії після окупації нею Криму та підтримки бойовиків на Донбасі, що Кремль втім заперечує.