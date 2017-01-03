Туреччина не припинить військових операцій у Сирії через теракт у Стамбулі – віце-прем’єр

Туреччина і надалі здійснюватиме свою військову кампанію з нанесення ударів по курдських бойовиках і екстремістах угруповання «Ісламська держава» у Сирії, попри атаку цими вихідними на нічний клуб у Стамбулі, заявив 2 січня віце-прем’єр Туреччини Нуман Куртулмуш.

«Ми будемо з рішучістю продовжувати наші транскордонні операції», – сказав Куртулмуш. Він назвав напад на нічний клуб, в результаті якого загинуло 39 людей, «меседжем» від угруповання «Ісламська держава».

«Скрізь, де потрібно, ми будемо продовжувати операції, поки ці терористичні організації більше не залишатимуться загрозою для Туреччини», – заявив віце-прем’єр Туреччини журналістам в Анкарі.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт, скоєний в новорічну ніч озброєним нападником в клубі Стамбула. Ісламісти назвали атаку відповіддю на втручання Анкари в конфлікт у Сирії.

«Нехай безбожна Туреччина знає, що кров мусульман, яка проливається від її ударів з повітря і артобстрілів, перетвориться у вогонь на її територіях», – заявили ісламісти у своєму посланні.

Куртулмуш також повідомив, що угрупування також хоче підірвати зусилля Анкари спільно із Росією щодо загальнонаціональної угоди про припинення вогню в Сирії і переговорів про мир. Але Туреччина не відступить від досягнення цієї мети, додав турецький віце-прем’єр.