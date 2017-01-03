Держприкордонслужба: на кордоні з Польщею у чергах стоять близько 1 тисячі автомобілів

На українсько-польському кордоні станом на 08:00 Державна прикордонна служба України фіксувала в чергах до пунктів пропуску 950 автомобілів. Про це йдеться у повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що у пункті пропуску «Краковець» на оформлення очікували 130 автомобілів,«Рава-Руська» – 200. По 120 автомобілів стояли в чергах на пунктах пропуску «Грушів» та «Шегині», 100 – у «Ягодині».

Незначні черги фіксували прикордонники на пунктах пропуску в «Устилузі», «Угриневі» та «Смільниці».

До пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою черг не було.

Минулого місяця президент України Петро Порошенко після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві заявив, що на українсько-польському кордоні планують відкрити ще чотири пункти пропуску.

Державна прикордонна служба України майже щодня інформує про значні черги на кордоні з Польщею.