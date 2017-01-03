КМДА через погіршення погоди закликає киян не користуватися приватними авто

Міська влада Києва у зв’язку з погіршенням погодних умов закликає киян не користуватися приватними авто, а надати перевагу громадському транспорту.

Як повідомляє прес-служба КМДА, також комунальні служби просять водіїв бути уважними на дорогах, не залишати авто на узбіччях дороги, щоб не заважати прибиранню снігу.

Припарковані на проїжджій частині автомобілі, що заважають роботі снігоприбиральної техніки, будуть евакуйовані, попереджають в київській адміністрації.

У КМДА повідомляють, що сьогодні зранку 228 одиниць снігоприбиральної техніки та 20 бригад дорожніх робітників були задіяні для прибирання вулиць і доріг Києва.

За даними Укргідрометцентру, 3 січня в Києві очікується хмарна погода та мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, температура вдень близько 0.