Адвокати Януковича просять Окружний адмінсуд Києва забезпечити надання свідчень їхнім підзахисним

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича заявляють про звернення до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Печерського районного суду щодо забезпечення права їхнього підзахисного на надання свідчень у відкритих проти нього провадженнях.

«Будь-якому громадянину нашої держави Конституцією України, КПК, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Конвенцією про захист прав людини гарантовано право бути допитаним у справі, в якій висунуто обвинувачення. Печерський районний суд уже неодноразово ці гарантії порушував і моєму клієнтові безпідставно відмовляв у наданні в судових процесах свідчень, без яких неможливо об'єктивно встановити істину», – цитує прес-служба адвокатського об’єднання «Aver Lex» слова адвоката Януковича Віталія Сердюка

Захист вимагає визнання протиправним позбавлення Печерським райсудом Януковича права на правосуддя та права надати свідчення.

«Ми подали позов 28 грудня 2016 року і сподіваємося, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва суд буде зобов’язаний допитати Віктора Януковича особисто», – зазначив Сердюк.

28 грудня 2016 року Печерський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні, під час якого розглядалося клопотання Генеральної прокуратури про можливість заочного засудження Януковича. Суд оголосив перерву до з’ясування питання щодо зміни підсудності, оскільки адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що захист подав заяву щодо зміни підсудності до Апеляційного суду Києва.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада минулого року. Натомість захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.