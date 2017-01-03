Міноборони: причини неналежного перевезення і розташування військових у Маріуполі 31 грудня з’ясовуються

Військова служба правопорядку у Збройних силах України проводить службове розслідування за фактом неналежного перевезення й подальшого розташування в маріупольському аеропорту військовослужбовців ЗСУ – учасників урочистостей у Маріуполі 31 грудня.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, за результатами розслідування міністр оборони ухвалить відповідні рішення стосовно відповідальних посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення такої ситуації.

31 грудня 2016 року президент України Петро Порошенко разом з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Ґремом та Еймі Клобучар відвідували командний пункт біля Широкина, щоб привітати військовослужбовців із Новим роком.

На урочистості зібрали військових із різних ділянок фронту. Дехто з них потім скаржився в соцмережах, що на зворотному шляху ввечері 31 грудня їм повідомили, що аеродром Маріуполя закритий через погодні умови, але їм не надали іншого транспорту для повернення і залишили на аеродромі. При цьому, за словами військових, їм не забезпечили харчування і нормальні умови перебування.