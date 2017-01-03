У СММ ОБСЄ заявляють про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі.

«Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – Збройні сили України, «ЛНР» і «ДНР» не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)», – повідомляє місія на своїй сторінці в Facebook.

Спостерігачі мають обмежений доступ до цих ділянок, але можуть частково контролювати їх, додають у СММ ОБСЄ.

У СММ ОБСЄ минулого року неодноразово заявляли про обмеженийдоступ до ділянок розведення.

21 вересня2016 року у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля трьох населених пунктів на лінії розмежування – Петрівському, Золотому та Станиці Луганській. Моніторинг цих ділянок мають здійснювати представники ОБСЄ.