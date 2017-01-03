Президент Петро Порошенко підписав закон «Про Вищу раду правосуддя». Як інформує прес-служба глави держави, президент підписав документ під час зустрічі з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедисюком та заступником глави Адміністрації президента Олексієм Філатовим.

Петро Порошенко зазначив, що йдеться про «орган, який прибирає політичну складову в судовій гілці влади, прибирає Верховну Раду з механізмів призначення, надання згоди на притягнення до відповідальності і звільнення суддів». Президент додав, що новостворений орган – Вища рада правосуддя – є одним із ключових моментів судової реформи.

Петро Порошенко також підписав зміни до державного бюджету, які зокрема урегулюють питання фінансування цього нового органу, поінформували у прес-службі.

Верховна Рада ухвалила закон «Про Вищу раду правосуддя» 21 грудня 2016 року.