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03 січня 2017, Київ 13:12
Новини | Політика

За добу на Донбасі немає загиблих чи поранених українських військових – Мотузяник

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За минулу добу у зоні бойових дій на сході України ніхто з українських військових не був поранений і не загинув. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Раніше прес-центр штабу АТО поінформував про 32 випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. За словами Олександра Мотузяника, порушення «режиму тиші» українська сторона фіксувала на луганському, донецькому та маріупольському напрямках.

Угруповання «ЛНР» у вівторок повідомляє про 3 випадки порушення режиму припинення вогню українською стороною впродовж доби. Угруповання «ДНР» ніяких нових даних поки не наводить.

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