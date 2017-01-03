За добу на Донбасі немає загиблих чи поранених українських військових – Мотузяник

За минулу добу у зоні бойових дій на сході України ніхто з українських військових не був поранений і не загинув. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Раніше прес-центр штабу АТО поінформував про 32 випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. За словами Олександра Мотузяника, порушення «режиму тиші» українська сторона фіксувала на луганському, донецькому та маріупольському напрямках.

Угруповання «ЛНР» у вівторок повідомляє про 3 випадки порушення режиму припинення вогню українською стороною впродовж доби. Угруповання «ДНР» ніяких нових даних поки не наводить.