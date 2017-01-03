У Киргизстані перевіряють ймовірну причетність киргизстанця до нападу в Стамбулі

Киргизькі чиновники заявляють, що вони співпрацюють з Туреччиною щодо ідентифікації можливого підозрюваного у вбивстві 39 людей у нічному клубі в Стамбулі в перший день Нового року.

Як повідомив киргизькій редакції Радіо Свобода речник Служби національної безпеки Киргизстану Рахат Сулейманов, посадові особи Киргизстану перевіряють копію фотографії підозрюваного з, ймовірно, киргизького паспорта, яка була опублікована в соціальних медіа.

Нападник, який залишається на волі, увірвався в нічний клуб Reina з автоматичною зброєю і почав стріляти в людей, які святкували Новий рік.

У результаті нападу загинули 39 людей і поранені 69.

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей інцидент, заявивши, що це напад на «відступників» і помста за військове втручання Туреччини в Сирії.

Турецькі ЗМІ повідомили, що підозрюваний, імовірно, був із Узбекистану або Киргизстану. Деякі експерти кажуть, що, судячи з відео атаки, нападник мав військову підготовку.

Речник уряду Туреччини сказав, що чиновники близькі до ідентифікації нападник.