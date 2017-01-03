Міноборони: біля Мар’їнки 2 військових загинули через алкоголь і необережне поводження зі зброєю

У Міністерстві оборони заявляють, що минулої доби біля Мар’їнки двоє військових загинули через вживання алкоголю і порушення правил поводження зі зброєю. Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Так, дійсно, вчора сили антитерористичної операції зазнали небойових санітарних і безповоротних втрат. Вчора близько до вечора стався інцидент в районі Мар’їнки в одному з підрозділів Збройних сил України, які виконують там бойові завдання. Внаслідок цієї трагедії загинули двоє військовослужбовців та двоє зазнали поранення. В ході з’ясування причин та обставин цієї трагедії з’ясовано, що мав місце факт порушення правил поводження зі зброєю, а також порушення заборони на вживання алкогольних напоїв», – сказав речник АТО.

Він зазначив, що інцидент розслідує військова служба правопорядку та Нацполіція.

Напередодні у прес-центрі штабу АТО повідомили, що 2 січня внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин поблизу Мар’їнки, загинули два військовослужбовці, ще двоє зазнали поранень.

Водночас, як сьогодні повідомив речник АТО, за минулу добу у результаті бойових дій на Донбасі ніхто з українських військових не був поранений і не загинув.

За даними президента України Петра Порошенка, впродовж 2016 року на Донбасі загинули 211 військових збройних сил України.