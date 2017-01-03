У Криму горів будинок антикорупційної активістки

У Феодосії в ніч на 3 січня горів будинок секретаря громадського руху «Кримський антикорупційний фронт «Тайган» Галини Ломакіної. Про це повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Сама Ломакіна не виключає, що будинок могли підпалити, адже загоряння сталося з даху.

«Ми всією родиною були в кімнаті на першому поверсі. Раптом почали сипатися іскри і пролунав тріск, як від феєрверків, тому ми не відразу здогадалися, що це горить наш дах. Коли ми зрозуміли, в чому справа, то палав уже весь другий поверх, ми встигли лише зібрати документи», – розповіла вона.

За словами Галини Ломакіної, пожежники погасили полум’я, але дах і другий поверх будинку згоріли.

В управлінні російського Міністерства з питань надзвичайних ситуацій окупованого Криму повідомили, що причини пожежі наразі з’ясовуються.

Одна зі справ, якою займалася Галина Ломакіна, – розкриття схеми незаконного спалення сміття у курортному селищі Орджонікідзе.